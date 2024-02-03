Экономист предупредила о риске инвестиций в украшения

«Инвестирование именно в золотые ювелирные украшения может быть очень рискованным. Если рассматривать такой способ вложения средств, следует помнить, что не все они способны вырасти в цене со временем. Однажды купив изделие, вы уже никогда не продадите его по цене нового», — пояснила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».