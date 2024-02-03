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Единым рублем: что будет с валютой на следующей неделе

О том, что будет с курсом валют на следующей неделе, на вопросы Финансов Mail.ru ответила Татьяна Симонова, портфельный управляющий по российским акциям General Invest.
Источник: Reuters

На прошлой неделе мы наблюдали слабость российской валюты, которую можно было объяснить ухудшением конъюнктуры на рынке нефти, ростом дисконта российской нефти, и сохранением негативного влияния на рубль бюджетного импульса.

«Однако мы не считаем, что такая ситуация будет сохраняться долго». — отметила Татьяна Симонова.

Основные факторы, поддерживающие рубль, остаются на месте:

— высокая ключевая ставка Банка России,

— указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами,

— продажа валюты ЦБ в рамках бюджетного правила.

«Мы ожидаем, что валютная пара вернется в диапазоне 87−90 рублей за доллар», — отметила эксперт.

Новый рост волатильности возможен по итогам заседания ЦБ РФ 16 февраля, когда регулятор обнародует свои оценки состояния экономики и инфляционных рисков, и, возможно, даст сигналы о снижении ставки, резюмировала собеседница Финансов Mail.ru.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».