Единым рублем: что будет с валютой на следующей неделе

На прошлой неделе мы наблюдали слабость российской валюты, которую можно было объяснить ухудшением конъюнктуры на рынке нефти, ростом дисконта российской нефти, и сохранением негативного влияния на рубль бюджетного импульса.
«Однако мы не считаем, что такая ситуация будет сохраняться долго». — отметила Татьяна Симонова.
Основные факторы, поддерживающие рубль, остаются на месте:
— высокая ключевая ставка Банка России,
— указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами,
— продажа валюты ЦБ в рамках бюджетного правила.
«Мы ожидаем, что валютная пара вернется в диапазоне 87−90 рублей за доллар», — отметила эксперт.
Новый рост волатильности возможен по итогам заседания ЦБ РФ 16 февраля, когда регулятор обнародует свои оценки состояния экономики и инфляционных рисков, и, возможно, даст сигналы о снижении ставки, резюмировала собеседница Финансов Mail.ru.
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