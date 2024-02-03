Что купить инвестору при высокой ставке ЦБ: 3 доходных инструмента

В свою очередь, УК размещают рубли клиентов в РЕПО с ЦК/КСУ, где их под залог ценных бумаг привлекают банки и крупные корпорации с целью выполнения краткосрочных обязательств или требований регулятора. Величина в ₽200 млрд сопоставима с объемом торгов всеми акциями и облигациями Московской биржи за один торговый день, но стоит учитывать, что объем торгов за день теоретически можно сделать и имея один миллиард рублей — 100 покупок и продаж, в то время как активы фондов денежного рынка могут трансформироваться в длинные инвестиции и придать российскому фондовому рынку заметный импульс.