Что купить инвестору при высокой ставке ЦБ: 3 доходных инструмента

В свою очередь, УК размещают рубли клиентов в РЕПО с ЦК/КСУ, где их под залог ценных бумаг привлекают банки и крупные корпорации с целью выполнения краткосрочных обязательств или требований регулятора. Величина в ₽200 млрд сопоставима с объемом торгов всеми акциями и облигациями Московской биржи за один торговый день, но стоит учитывать, что объем торгов за день теоретически можно сделать и имея один миллиард рублей — 100 покупок и продаж, в то время как активы фондов денежного рынка могут трансформироваться в длинные инвестиции и придать российскому фондовому рынку заметный импульс.
Альтернативой фондам денежного рынка могут выступить рублевые облигации, дивидендные акции, замещающие облигации.
Рублевые облигации
Доходность облигаций связана со ставкой Банка России, которая зависит от инфляции. В январе 2024 года инфляция в годовом выражении немного замедлилась, с декабрьских 7,4% до 7,24%, ожидания по инфляции также снизились с 14,2 до 12,7%, что говорит о возможном начале снижения ключевой ставки в ближайшем будущем.
В этом случае инвесторам интересно зафиксировать высокую ставку на один-два года, а не на один день, как в случае с денежными фондами.
Крупные игроки также стремятся фиксировать ставку на долгий срок. Так, если банки в 2023 году покупали ОФЗ только с переменным купоном, то в январе 2024 года размещение ОФЗ с привязкой дохода к уровню инфляции не состоялось в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, а размещение ОФЗ-26243-ПД с постоянным купоном (доходность 12,28% годовых, погашение в 2038 году) прошло с превышением спроса.
Инвесторам не обязательно ограничиваться ОФЗ: среди облигаций корпоративных эмитентов с рейтингом от АА и погашением до 2026 года есть, в частности, облигации АФК «Система» с доходностью 16,85%, Россельхозбанка — 15,6%, «Камаза» — 15,2%. При том, что средние ставки по депозитам на два года от ТОП-10 банков редко превышают 10% годовых.
Дивидендные акции.
Российский рынок акций с декабря 2023 года вырос на 4% на ожидании замедления инфляции и разворота ключевой ставки.
Выборочно остаются интересными дивидендные истории у экспортеров в связи с высоким курсом доллара США в 2023 году: «ЛУКОЙЛ» с ожидаемой дивидендной доходностью в 17% годовых, «Сургутнефтегаз» — 20%.
На внутреннем рынке прогнозируются дивиденды от Сбербанка и «Магнита» на уровне 14%, от «Россетей» — 15%. Потенциально есть идеи для роста у «Яндекса» и «Тинькофф» после окончания редомициляции.
Участие в IPO (первичных публичных размещениях) также могут быть интересны для инвестиций. «Делимобиль» ближе всех к размещению акций, выручка компании растет в среднем на 56% в год.
АФК «Система» планирует выводить на биржу свои прибыльные дочерние компании: «Биннофарм Групп», «Медси», МТС Банк.
В ювелирном секторе — Sokolov и Sunlight, в IT-секторе — Skyeng, «Диасофт», JetLend и другие активно обсуждают выход на биржу.
При наличии темпов выручки сопоставимых с «Делимобилем» интерес к новым акциям может быть довольно сильным даже без высоких дивидендов.
Замещающие облигации
Валютные инструменты на Московской бирже помогут застраховаться от возможного ослабления рубля.
С октября 2023 года рубль укрепился к доллару США на 11%, с ₽102,3 до ₽91,05 за доллар. Причинами являются возобновление обязательных продаж валютной выручки экспортерами и валютных резервов Банком России. Эксперты сходятся во мнении, что ₽90 за доллар является приемлемым курсом для экономики, соответственно, можно предположить, что уход рубля ниже указанного порога нежелателен для утвержденного бюджета.
Сильная нефть может поддержать рубль, бюджет 2024 года рассчитан исходя из стоимости барреля Brent $75−85 за баррель, сейчас цена $79−81 за баррель. Инвестору необходимо иметь в виду возможное ужесточение санкций и сокращение закупок со стороны Индии — второго по величине импортера российской нефти после Китая.
Таким образом, текущий курс рубля комфортен для правительства, и можно предположить, что без навеса продавцов курс может ослабнуть, так как текущие продажи валюты экспортерами и Банком России активно выкупаются рынком.
В этом случае инвестору будет интересно рассмотреть замещающие облигации на Московской бирже, инструмент позволяет зафиксировать текущий курс и получать доход от роста валюты и регулярного поступления купонов.
Большинство замещающих облигаций «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Совкомфлота» и других эмитентов гасятся до 2027 года и имеют средний купон до 3% годовых.
Но есть интересные долгосрочные выпуски с высоким купоном, например, «Газпром капитал» 3О37−1-Д с погашением в 2037 году и купоном в 7,29%.
То есть при покупке облигаций на $100 тыс. инвестор каждые полгода может получать на брокерский счет от $2916 до $3171 в рублях по курсу Банка России в зависимости от ставки налога по купону.
Привязка к курсу Банка России дает возможность инвестору комфортно выйти из облигации при падении валюты, так как при продаже берется курс за предыдущий торговый день.
Дополнительно к доходам от дивидендов, купонов и успешной торговли долгосрочный инвестор с 2023 года может получить налоговый вычет с суммы инвестиции до ₽400 тыс. в год и не платить налог с прибыли до ₽3,9 млн при ставке 13% или ₽4,5 млн при ставке 15% для доходов свыше ₽5 млн. Такую возможность дает новый индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3). Большинство инструментов Московской Биржи доступны для торговли по данному счету в том числе и фонды денежного рынка, которые имеет смысл начинать комбинировать с долгосрочными рублевыми и валютными инструментами.
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