Бразилия побила свой рекорд по суточной добыче нефти и газа в 2023 году

«Впервые в 2023 году производство превысило уровень в 4 млн баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте», — говорится в сообщении. По данным ведомства, этот показатель более чем на 11% превышает предыдущий рекорд, установленный в 2022 году.
Также были побиты рекорды по добыче в каждой из категорий углеводородов — нефти в объеме 3,4 млн баррелей в сутки и природного газа на уровне 150 млн куб. м в сутки.
В наиболее перспективном глубоководном шельфовом месторождении Бразилии также зафиксирован абсолютный рекорд добычи — 3,3 млн баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте, что составляет более 75% от всей добычи в стране, отмечает агентство.