Выручка Apple за первый квартал 2024 года составила $119,6 млрд

Совет директоров Apple также сообщил о выплате дивидендов в размере $0,24 за акцию. «Наша выручка за декабрьский квартал в сочетании с ростом рентабельности привела к рекордной прибыли на акцию в $2,18, что на 16% больше, чем в прошлом году», — рассказал финансовый директор Apple Лука Маэстри.
В отчетности также говорится, что доходам за первый квартал способствовали продажи iPhone и рекордные доходы в сфере услуг. По подсчетам Bloomberg, доход компании за первый квартал составил $69,7 млрд. База активных устройств, согласно сообщению Apple, превысила 2,2 млрд, достигнув рекордного уровня по всем продуктам и географическим сегментам.