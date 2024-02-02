Выручка Apple за первый квартал 2024 года составила $119,6 млрд

Совет директоров Apple также сообщил о выплате дивидендов в размере $0,24 за акцию. «Наша выручка за декабрьский квартал в сочетании с ростом рентабельности привела к рекордной прибыли на акцию в $2,18, что на 16% больше, чем в прошлом году», — рассказал финансовый директор Apple Лука Маэстри.