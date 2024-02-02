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Выручка Apple за первый квартал 2024 года составила $119,6 млрд

Американская компания Apple сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2024 года. Согласно отчетности компании, ее выручка составила около $119,6 млрд (+2% по сравнению с 2023 годом). Кроме того, компания заработала $40 млрд от операционной деятельности (OCF) и вернула акционерам $27 млрд.
Источник: Reuters

Совет директоров Apple также сообщил о выплате дивидендов в размере $0,24 за акцию. «Наша выручка за декабрьский квартал в сочетании с ростом рентабельности привела к рекордной прибыли на акцию в $2,18, что на 16% больше, чем в прошлом году», — рассказал финансовый директор Apple Лука Маэстри.

В отчетности также говорится, что доходам за первый квартал способствовали продажи iPhone и рекордные доходы в сфере услуг. По подсчетам Bloomberg, доход компании за первый квартал составил $69,7 млрд. База активных устройств, согласно сообщению Apple, превысила 2,2 млрд, достигнув рекордного уровня по всем продуктам и географическим сегментам.