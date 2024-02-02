В первый месяц года объем торгов на Мосбирже составил 107,9 трлн рублей

По итогам января 2024 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 107,9 трлн рублей, следует из сообщения торговой площадки. Этот результат оказался почти на 23% — или на 31,7 трлн рублей — меньше, чем в декабре 2023 года.
Наибольший объем торгов в январе был традиционно зафиксирован на денежном рынке, он составил 69,3 трлн рублей. Это меньше на 19%, чем в декабре, когда этот показатель составлял 85,4 трлн рублей. За январь среднедневной объем операций на этом рынке составил 3,3 трлн рублей. Валютный рынок в сравнении с декабрем уменьшился на 29% с 38,6 до 27,4 трлн рублей. Уменьшился и объем сделок спот с 11,6 до 8,9 трлн рублей, а также своп и форвардов (с 27 до 18,6 трлн рублей).
Среднедневной объем торгов в прошлом месяце на валютном рынке составил 1,3 трлн рублей. Объем торгов на срочном рынке составил 6,6 трлн рублей. В декабре 2023 года этот показатель был на уровне 8,8 трлн рублей, что на 25% больше результатов января.
В прошлом месяце среднедневной объем торгов составлял 312,8 млрд рублей. На фондовом рынке объем торгов по итогам января за месяц уменьшился на 39,6% с 4,8 трлн до 2,9 трлн рублей без учета однодневных облигаций. Объем торгов акциями в январе составлял 1,8 трлн рублей (в декабре 2,09 трлн рублей), корпоративными, региональными и государственными облигациями — 1,1 трлн рублей (в декабре 2,8 трлн рублей).
Значительно уменьшилось за месяц и количество размещенных облигационных займов с 113 в декабре 2023 года до 45, включая объем размещения однодневных облигаций. Однако объем размещений, не сильно изменился за месяц. Он составил 1,6 трлн рублей, тогда как в декабре составлял 1,7 трлн рублей.
Объем торгов на рынке драгоценных металлов составил 40,9 млрд рублей, что на 29% меньше, чем в предыдущем месяце, когда этот показатель был на уровне 57,3 млрд рублей. В первый месяц 2024 года объем торгов золотом составил 40,4 млрд рублей (7,0 тонн), а серебром — 0,5 млрд рублей (6,4 тонн).