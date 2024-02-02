В первый месяц года объем торгов на Мосбирже составил 107,9 трлн рублей

Наибольший объем торгов в январе был традиционно зафиксирован на денежном рынке, он составил 69,3 трлн рублей. Это меньше на 19%, чем в декабре, когда этот показатель составлял 85,4 трлн рублей. За январь среднедневной объем операций на этом рынке составил 3,3 трлн рублей. Валютный рынок в сравнении с декабрем уменьшился на 29% с 38,6 до 27,4 трлн рублей. Уменьшился и объем сделок спот с 11,6 до 8,9 трлн рублей, а также своп и форвардов (с 27 до 18,6 трлн рублей).