УБРиР и санируемый им ВУЗ-банк стали лидерами по убытку в 2023 году

Лидером по убытку в 2023 году среди банков, работающих в России, стал находящийся на санации ВУЗ-банк, второе место занял его санатор — Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Убыток первого банка составил 21,9 млрд рублей, а второго — 15,2 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России, который опубликовал отчетность банков (без учета событий после отчетной даты).
Также в десятку самых убыточных банков вошли два крупных кредитора — «Зенит» (1,3 млрд рублей) и «Ренессанс Кредит» (2,3 млрд). В «Зените» пояснили, что такой убыток связан с «созданием резервов по заблокированным активам». Без их учета «банк прибылен, что обеспечивается за счет оперативного управления бизнес-процессами, региональной сетью, затратной частью». В «Ренессанс Кредите» заявили что в 2023 году завершали «цикл инвестиций, запуск новых розничных бизнес-направлений, цифровизации», это должно улучшить финансовый результат в 2024 году.
При этом лидером роста среди российских банков в 2023 году стал Газпромбанк (увеличил прибыль в 19,6 раза, до 178,4 млрд рублей). Прибыль Совкомбанка выросла в 6,9 раза, до 97,9 млрд рублей, у Сбербанка — в 5 раз, до 1,5 трлн рублей, у МКБ — в 4,9 раза, до 42,9 млрд рублей. Ряд системно значимых банков («ФК Открытие», Тинькофф-банк, Росбанк, Россельхозбанк) увеличили прибыль в 2,7−4,3 раза. А ВТБ и Альфа-банк, которые в 2022 году получили самые большие убытки (756,8 млрд и 117 млрд рублей соответственно), по итогам 2023 года показали прибыль — 241,5 млрд и 117,8 млрд рублей соответственно.
Системно значимые банки с иностранными участниками в капитале показали не такую сильную динамику. Так, Юникредит банк нарастил чистую прибыль всего на 3%, до 58,3 млрд рублей. Райффайзенбанка и вовсе сократил прибыль на 11%, до 125,3 млрд рублей (при этом он остается на четвертом месте среди российских банков по финансовым результатам за прошлый год).
Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов среди ключевых причин динамики прибыли крупных банков называет уверенный рост кредитования. Это позволяло перекрывать сопутствующие издержки, в том числе в части расходов на резервы, считает эксперт. При этом он ожидает, что в 2024 году результаты российских банков будут скромнее: чистая прибыль сектора, по прогнозам «Эксперт РА», составит 1,7 — 1,9 трлн рублей.