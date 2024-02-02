УБРиР и санируемый им ВУЗ-банк стали лидерами по убытку в 2023 году

При этом лидером роста среди российских банков в 2023 году стал Газпромбанк (увеличил прибыль в 19,6 раза, до 178,4 млрд рублей). Прибыль Совкомбанка выросла в 6,9 раза, до 97,9 млрд рублей, у Сбербанка — в 5 раз, до 1,5 трлн рублей, у МКБ — в 4,9 раза, до 42,9 млрд рублей. Ряд системно значимых банков («ФК Открытие», Тинькофф-банк, Росбанк, Россельхозбанк) увеличили прибыль в 2,7−4,3 раза. А ВТБ и Альфа-банк, которые в 2022 году получили самые большие убытки (756,8 млрд и 117 млрд рублей соответственно), по итогам 2023 года показали прибыль — 241,5 млрд и 117,8 млрд рублей соответственно.