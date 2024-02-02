Суд общей юрисдикции впервые удовлетворил иск частного инвестора к Euroclear

Российский суд общей юрисдикции впервые удовлетворил иск частного инвестора к международному депозитарию Euroclear. Речь идет об иске Ефима Малкина, который подал иск в Басманный районный суд Москвы летом 2023 года. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, он является бывшим сенатором от Чукотки.
Первая инстанция удовлетворила иск Ефима Малкина в сентябре 2023 года, а апелляционная инстанция Мосгорсуда — в декабре. Суд взыскал в пользу Ефима Малкина $2 млн убытков, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебную неустойку. Размер процентов за период с момента погашения бумаг до подачи иска составляет $120,5 тысяч, а за период после погашения будет рассчитан на дату фактической выплаты в зависимости от размера ключевой ставки Банка России. Размер неустойки — 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.
Также суд обязал Euroclear возобновить операции по счетам Росбанка для исполнения обязательств перед истцом. Доводы о санкциях и невозможности осуществления операций с российской компанией суд не принял. Euroclear также говорил о преждевременном обращении инвестора за судебной защитой: по мнению депозитария, ему сначала нужно было обратиться за лицензий на разблокировку активов к европейским регуляторам. Однако и этот довод суд также отклонил. Суд же посчитал, что истец сам определяет выбор способа защиты нарушенного права и не обязан предпринимать дополнительные действия по обращению в иностранные государственные органы при причинении ему убытков.
Юристы, опрошенные изданием, сомневаются, что Euroclear исполнит решение суда. К тому же взыскать эти деньги с депозитария в России невозможно после введение запрета взыскивать активы со спецсчетов типа «С», где блокируются средства в том числе клиентов Euroclear.