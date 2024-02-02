Суд общей юрисдикции впервые удовлетворил иск частного инвестора к Euroclear

Также суд обязал Euroclear возобновить операции по счетам Росбанка для исполнения обязательств перед истцом. Доводы о санкциях и невозможности осуществления операций с российской компанией суд не принял. Euroclear также говорил о преждевременном обращении инвестора за судебной защитой: по мнению депозитария, ему сначала нужно было обратиться за лицензий на разблокировку активов к европейским регуляторам. Однако и этот довод суд также отклонил. Суд же посчитал, что истец сам определяет выбор способа защиты нарушенного права и не обязан предпринимать дополнительные действия по обращению в иностранные государственные органы при причинении ему убытков.