SP Global: экономика Британии больше всего пострадала от кризиса в Красном море

Британская экономика оказалась наиболее пострадавшей от кризиса в Красном море на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Такую информацию предоставляет S&P Global в результате исследования.
За январь 2024 года было зафиксировано умеренное влияние не только на логистические цепочки, но и на возрастание цены из-за перебоев в поставках.
«Данные за январь указывают лишь на умеренное влияние как на цепочки поставок, так и на цены от перебоев в судоходстве в Красном море, тем не менее в некоторых странах, в частности в Великобритании, материальное влияние больше, чем в других», — отметили в компании.
Около 12 процентов британских компаний сообщили об увеличении времени доставки товаров. При этом в Греции и Франции задержка в логистике наблюдается у 9 и 8 процентов компаний.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что морские поставки российской нефти не пострадали в результате обострения ситуации в Красном море. Через этот морской путь продолжает проходить вся нефть из РФ для Азии.