Сопротивление сломлено

Импорт российской нефти Индией в январе достиг 12-месячного минимума из-за ужесточения санкций, сократившись на 4,2%, до 1,3 млн барр./сут. (по данным LSEG). Министры ОПЕК+ подтвердили соблюдение квот и приверженность добровольному сокращению добычи, тем не менее не исключаем новых решений при необходимости. Несмотря на то, что сделка ОПЕК+ выполняется более чем на 100%, котировки Brent опустились ниже $80 за барр. На наш взгляд, слаженность действий ОПЕК+ не позволит ценам на нефть отклониться существенно вниз от значений в $80 за барр.