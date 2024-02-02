Российские казино пожаловались на нехватку крупье и официантов

В игорной индустрии ситуация с подбором персонала осложняется рядом специфичных факторов, говорит управляющий партнер HR-сообщества «Как делать» Ольга Анохина. Так, для работы в этом секторе специалисты должны обладать определенным набором навыков, массового обучения которым попросту нет. Кроме того, игорный бизнес развивается в регионах, где кадровая проблема ощущается острее, чем в столице. «Запрос у бизнеса довольно высокий — у соискателя должен быть если не набор, то точно потенциал для развития точечных профессиональных и гибких навыков, плюс определенный поведенческий бэкграунд, а людей нет, и в ближайшие несколько лет новой рабочей силы не появится», — объясняет Анохина.