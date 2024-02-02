Приложение банка «Ак барс» удалили из App Store

14 сентября 2023 года США расширили санкции в отношении РФ. Под новые ограничения попали почти 70 человек и 100 компаний, в том числе и банк «Ак барс». В ответ на санкции в «Ак барсе» сообщали, что все отделения банка, банкоматы и сервисы продолжат работу в штатном режиме. Однако вскоре банк вынужден был приостановить осуществление исходящих переводов в валюте и конвертацию в долларах, евро и дирхамах.