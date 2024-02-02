Поступления СПГ в Европу упали до трехмесячного минимума

Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
В январе показатель составил 10,65 млрд куб. м. Это на 6% ниже декабрьских значений, а также на 6% меньше результата за аналогичный период 2023 года.
Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в 2024 году лидирует среди источников получения газа Европой (41%). Вторую строчку с долей 23% занимает СПГ. На третьем месте с 19% — поставки из Северного моря.
Доля поставок с Востока (в том числе российского газа) составила 7,2%, из Северной Африки — 6%, из Великобритании — всего 2%.