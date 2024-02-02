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Поступления СПГ в Европу упали до трехмесячного минимума

Потоки сжиженного природного газа (СПГ) в газотранспортную систему ЕС с терминалов по итогам января упали до трехмесячного минимума.
Источник: AP 2023

Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

В январе показатель составил 10,65 млрд куб. м. Это на 6% ниже декабрьских значений, а также на 6% меньше результата за аналогичный период 2023 года.

Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в 2024 году лидирует среди источников получения газа Европой (41%). Вторую строчку с долей 23% занимает СПГ. На третьем месте с 19% — поставки из Северного моря.

Доля поставок с Востока (в том числе российского газа) составила 7,2%, из Северной Африки — 6%, из Великобритании — всего 2%.