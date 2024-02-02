Новый виток уверенности: что дальше?

Учитывая это, на следующей неделе Индекс Мосбиржи может продолжить рост по направлению к новым двухлетним максимумам или же консолидироваться в диапазоне 3200−3250 п., отыгрывая локальную перекупленность. Поводов для снижения рынка акций РФ пока не просматривается, но он может оказаться под давлением в случае новой волны укрепления рубля.