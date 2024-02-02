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Новый виток уверенности: что дальше?

Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие», об уверенности рынка акций российских компаний.
Константин Церазов
Экономист
Источник: Freepik

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Рынок акций РФ выглядит весьма уверенно, показывая по итогам недели рост и в рублях, и в долларах. Объемы торгов также превышают средние значения за последние месяцы, что внушает дополнительный оптимизм.

Учитывая это, на следующей неделе Индекс Мосбиржи может продолжить рост по направлению к новым двухлетним максимумам или же консолидироваться в диапазоне 3200−3250 п., отыгрывая локальную перекупленность. Поводов для снижения рынка акций РФ пока не просматривается, но он может оказаться под давлением в случае новой волны укрепления рубля.

Самым перекупленным сектором является сектор IT: с начала года Индекс МосБиржи информационных технологий вырос на 14%, тогда как сам Индекс Мосбиржи прибавил всего 4%. Это неудивительно, учитывая, что с начала года акции «Яндекса», вес которых в индексе IT-компаний составляет 33,15%, подорожали примерно на 20%.

Компания выглядит интересной идеей на долгосрочную перспективу, однако перед дальнейшим ростом ее бумагам было бы неплохо сконсолидироваться/скорректироваться, в преддверии отчета за IV кв. 2023 г., который должен быть представлен в середине февраля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​