Nikkei: в Японии готовят закон о защите важной экономической информации

Газета приводит сравнение плана с классификацией секретной информации в США, отмечая, что степень закрытости такой важной экономической информации будет соответствовать грифу «секретно» в американской системе. В отличие от совершенно секретной информации, за разглашение которой в Японии по закону полагается до 10 лет тюрьмы, за разглашение конфиденциальной экономической информации предполагается назначить наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Компании, сотрудник которых нарушит закон, могут быть оштрафованы.