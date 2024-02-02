Мосбиржа с 7 февраля запустит расчет еще пяти индексов долгового рынка

Индекс замещающих облигаций включает выпуски российских облигаций, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций. Индекс будет рассчитываться в двух вариантах: с капитализацией в российских рублях и в долларах США.

Индекс флоатеров ОФЗ включает выпуски ОФЗ-ПК, размещение которых началось не ранее 2019 года. Ставка купонного дохода по данным выпускам определяется исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней

Индекс ОФЗ-ПД с дюрацией свыше семи лет рассчитывается в дополнение к текущим индексам ОФЗ-ПД, сегментированным по дюрации, и с использованием аналогичных методик.

Индекс облигаций Сектора устойчивого развития включает зеленые, социальные облигации, а также облигации, входящие в Сектор устойчивого развития Московской биржи.