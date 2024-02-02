Мосбиржа с 7 февраля запустит расчет еще пяти индексов долгового рынка

Как отмечается в пресс-релизе компании (есть в распоряжении Финансов Mail.ru), Московская биржа с 7 февраля текущего года запустит расчет пяти новых индексов долгового рынка. Это будут:
Индекс замещающих облигаций включает выпуски российских облигаций, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций. Индекс будет рассчитываться в двух вариантах: с капитализацией в российских рублях и в долларах США.
Индекс флоатеров ОФЗ включает выпуски ОФЗ-ПК, размещение которых началось не ранее 2019 года. Ставка купонного дохода по данным выпускам определяется исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней
Индекс ОФЗ-ПД с дюрацией свыше семи лет рассчитывается в дополнение к текущим индексам ОФЗ-ПД, сегментированным по дюрации, и с использованием аналогичных методик.
Индекс облигаций Сектора устойчивого развития включает зеленые, социальные облигации, а также облигации, входящие в Сектор устойчивого развития Московской биржи.
Индекс облигаций с переменным купоном включает выпуски ОФЗ-ПК, а также выпуски корпоративных облигаций, ставки купонных платежей по которым определяются с использованием ставки RUONIA или ключевой ставки Банка России.
Новые бенчмарки будут использоваться для создания новых инвестиционных и аналитических продуктов и позволят детальнее изучать динамику цен в разных отраслях экономики, прокомментировал новость директор по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергей Голованев.
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