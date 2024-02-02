Мишустин прибыл на цифровой форум Digital Almaty 2024

Форум Digital Almaty проходит с 1 по 3 февраля под названием «Индустрия Х: цифровая эволюция будущего». В целом, как ожидается, в форуме примут участие около 30 тыс. представителей компаний, а также международные эксперты, лидеры отраслей, ведущие новаторы в сфере IТ и бизнеса, представители государственных структур из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Ирана, Индии, Китая и других стран. Участники форума обсудят современные тенденции в сфере цифровых технологий, возможность их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, а также успешные примеры в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций.