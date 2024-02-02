Мишустин: годовой прирост ВВП России может превысить показатели стран Европы

Показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП) России за 2023 год может оказаться выше аналогичных показателей стран Европы и даже среднемирового значения. Об этом на пленарной сессии форума Digital Almaty рассказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

«По итогам прошлого года, по предварительным оценкам, рост составил 3,5%, возможно, это будет чуть больше, — до 4%. Это выше среднемирового значения развитых стран и в Европе, если судить по оценкам Всемирного банка, опубликованным в январе», — заявил премьер-министр.