Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января

Курс евро на торгах на Мосбирже утром 2 февраля превысил 98 рублей впервые с 16 января, следует из данных торговой площадки. На 09:21 мск европейская валюта торговалась по 98,48 рубля (+55 копеек к предыдущему закрытию). Доллар на Мосбирже стоит 90,54 рубля (+8 копеек).
На курс рубля давят несколько факторов, и первый из них — вероятное сокращение экспортной выручки из-за геополитических и санкционных препятствий для поставки основных товаров российского экспорта за рубеж, считает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. По его словам, цены на экспортируемые товары остаются недостаточно высокими, в том числе «из-за дисконта, связанного с геополитикой». Также на ослабление рубля играет постепенное восстановление импорта после традиционного для начала года сокращения, указывает Бабин. «С учетом просадки экспорта необходим более низкий курс рубля для комфортного обеспечения возросших бюджетных расходов», — отмечает эксперт.
Ослабление рубля также может быть связано с падением цен на нефть, считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. По его мнению, снижение валюты носит локальный характер, причин для обширного снижения не видно. Рубль поддерживают такие долгоиграющие факторы, как жесткая денежно-кредитная политика Банка России и нормативы репатриации выручки экспортеров, отмечает Зельцер.
Рубль укрепился в начале 2024 года благодаря тому, что экспортеры возобновили продажу накопившейся валютной выручки, а Минфин и ЦБ начали продавать валюту и золото по бюджетному правилу. Однако в конце января российская валюта ослабла: аналитики связали это с завершением первого в году ежемесячного налогового периода.