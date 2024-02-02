Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января

На курс рубля давят несколько факторов, и первый из них — вероятное сокращение экспортной выручки из-за геополитических и санкционных препятствий для поставки основных товаров российского экспорта за рубеж, считает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. По его словам, цены на экспортируемые товары остаются недостаточно высокими, в том числе «из-за дисконта, связанного с геополитикой». Также на ослабление рубля играет постепенное восстановление импорта после традиционного для начала года сокращения, указывает Бабин. «С учетом просадки экспорта необходим более низкий курс рубля для комфортного обеспечения возросших бюджетных расходов», — отмечает эксперт.