Институт Гайдара закрыл проводившую опросы бизнеса лабораторию

Он уведомил об этом пользователей опросов в письме, отправленном по электронной почте. По его словам, весь персонал лаборатории был уволен. «С 1 февраля 2024 года я не являюсь сотрудником ИЭП», — написал господин Цухло (цитата по РБК).
Последний обзор лабораторией был представлен 1 февраля (бюллетень конъюнктурных опросов № 380). Сергей Цухло уточнил, что 381-й опрос он планирует провести под брендом другой организации, ее название он не привел. «Принципиальная договоренность об этом достигнута, и анкета февральского опроса 2024 года готова», — указал он.
В пресс-службе ИЭП подтвердили информацию о ликвидации лаборатории. Причины этого в институте не привели, заявив, что «это является внутренним делом» и «обсуждению не подлежит».
Лаборатория проводила опросы с 1992 года, в них приняли участие более 1 тыс. промышленных предприятий. По результатам формировалась динамика индекса оптимизма и индекса прогнозов в промышленности. Методика конъюнктурных опросов была придумана в Германии в середине XX века. Их особенность состоит в том, что они измеряют изменения основных показателей промышленных предприятий по ответам их руководителей напрямую, не опираясь на государственную статистику. До февраля 2022 года результаты опросов вносили в базу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включающую результаты аналогичных исследований из 46 стран.
Лаура Кеффер