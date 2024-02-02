Институт Гайдара закрыл проводившую опросы бизнеса лабораторию

Лаборатория проводила опросы с 1992 года, в них приняли участие более 1 тыс. промышленных предприятий. По результатам формировалась динамика индекса оптимизма и индекса прогнозов в промышленности. Методика конъюнктурных опросов была придумана в Германии в середине XX века. Их особенность состоит в том, что они измеряют изменения основных показателей промышленных предприятий по ответам их руководителей напрямую, не опираясь на государственную статистику. До февраля 2022 года результаты опросов вносили в базу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включающую результаты аналогичных исследований из 46 стран.