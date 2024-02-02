Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,11−0,65%

«Северсталь» сегодня представила сильные финансовые результаты за 2023 год по МСФО. Основным для инвесторов фактором, однако, стала рекомендация совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию с текущей доходностью около 11,5% — максимальная в РФ на данный момент с учетом промежуточных выплат за 2023 год. Рекомендованные «Северсталью» дивиденды также превысили средние ожидания рынка. Дивидендный реестр в случае одобрения выплат акционерами закроется 18 июня, и это значит, что у инвесторов будет около полугода для покупок «Северстали» с привлекательными выплатами", — сказала Кожухова.