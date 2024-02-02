Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,11−0,65%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил неделю в слабоволатильном ключе. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,11%, до 3 226,35 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,65%, до 1 117,31 пункта. Курс юаня вырос на 0,04%, до 12,61 рубля, доллара — на 0,58%, до 91,05 рубля, евро — на 0,36%, до 98,29 рубля.
«Приближение выходных способствовало большей осторожности и меньшей активности участников торгов. При этом слабость рубля в целом нивелировалась спадом нефтяных цен. Brent не удержалась выше $80 за баррель после сигналов о возможной скорой деэскалации арабо-израильского конфликта. Впрочем, проблемы с судоходством в Красном море сохраняются, и это не дает ценам просесть слишком заметно», — рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Январский отчет по рынку труда США оказался неожиданно сильным. «Число рабочих мест в экономике за месяц выросло на 353 тыс., тогда как консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 180 тыс. На фоне выхода статистики индекс доллара DXY взлетел до 103,6 п., усилив давление на котировки сырьевых товаров», — отметил эксперт.
Рынок акций
«На рынке продолжались покупки в потенциальных дивидендных историях. В частности, в пятницу интерес наблюдался к акциям ЛСР, которые по итогам 2022 года дали дивидендную доходность около 9,3%. “Роснефть” же выплатила промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года с доходностью около 5%», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги «Северстали» (-2,08%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-1,6%), котировки «Самолета» (-1,37%), бумаги ВК (-1,25%), расписки X5 Retail Group (-1%) и акции ТМК (-1%).
«Северсталь» сегодня представила сильные финансовые результаты за 2023 год по МСФО. Основным для инвесторов фактором, однако, стала рекомендация совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию с текущей доходностью около 11,5% — максимальная в РФ на данный момент с учетом промежуточных выплат за 2023 год. Рекомендованные «Северсталью» дивиденды также превысили средние ожидания рынка. Дивидендный реестр в случае одобрения выплат акционерами закроется 18 июня, и это значит, что у инвесторов будет около полугода для покупок «Северстали» с привлекательными выплатами", — сказала Кожухова.
Однако акции «Северстали» подверглись фиксации прибыли и перешли в стадию коррекции, несмотря на оптимистичные фундаментальные новости. «Бумаги с локального минимума декабря 2023 года до дня рекомендации дивидендов подскочили примерно на 40% (в том числе благодаря подтверждению высокой вероятности выплат самой компанией в январе), в связи с чем краткосрочная коррекция по факту новостей выглядит обоснованной», — пояснила эксперт.
Застройщик «Самолет» в пятницу отчитался об увеличении чистой прибыли в 2023 году на 23%, до 34,3 млрд рублей при скачке продаж в четвертом квартале вдвое. «Самолет» последний раз выплатил дивиденды за 1-е полугодие 2022 года с доходностью 1,5% и пока не сделал намеков на возможность новых выплат.
Прогноз на 5 февраля
С технической точки зрения, ближайшая зона сопротивления по индексу Мосбиржи располагается в районе 3 240 — 3 260 п., и при благоприятной конъюнктуре и отсутствии негатива в выходные, бенчмарк может подойти к этим уровням уже в начале следующей недели, считают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 5 февраля — 3 150 — 3 250 пунктов, по курсу доллара — 88,5−91,5 рубля.
Во Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи останется в коридоре 3 200 — 3 300 пунктов, пара USD/RUB — в диапазоне 89−91 рубль, EUR/RUB — в коридоре 96−98,5 рубля, пара CNY/RUB — в интервале 12,3−12,8 рубля.
В начале следующей недели будут опубликованы январские индексы деловой активности PMI в секторе услуг России, КНР, еврозоны и США. «Лента» и ГК «Мать и дитя» опубликуют операционные результаты за IV квартал 2023 года. В понедельник последний день перед сплитом будут торговаться привилегированные акции «Транснефти». На американском рынке квартальные финрезультаты представят McDonald’s, Caterpillar, Eli Lilly, Gilead.