Годовое собрание акционеров «Газпрома» пройдет 28 июня

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Совет директоров «Газпрома» принял решение провести годовое общее собрание акционеров холдинга 28 июня 2024 года, говорится в сообщении компании.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на конец операционного дня 3 июня.
В повестку собрания акционеров войдет, в том числе вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2023 года.
Также совет директоров утвердил список кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию компании.
Предыдущее годовое собрание акционеров «Газпрома» прошло 30 июня 2023 года в заочной форме. Тогда акционеры приняли решение не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2022 год, а новый состав совета директоров холдинга был утвержден сроком на три года.