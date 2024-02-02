Годовое собрание акционеров «Газпрома» пройдет 28 июня

Предыдущее годовое собрание акционеров «Газпрома» прошло 30 июня 2023 года в заочной форме. Тогда акционеры приняли решение не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2022 год, а новый состав совета директоров холдинга был утвержден сроком на три года.