Годовая прибыль Exxon Mobil составила $36 млрд

Годовая прибыль превысила $36 млрд, в то время как по итогам 2023 года она составила $55,7 млрд. Выручка по итогам года превысила $344 млрд, годом ранее она была $413 млрд. Доход на одну акцию сократился с $13,26 до $8,89. В 2023 году компания добывала 3,73 млн баррелей в нефтяном эквиваленте в день, что практически не изменилось по сравнению с 2022 годом. В своей отчетности Exxon Mobil также объявила о повышении дивидендов на 4%, до $0,95 на одну акцию. Акции компании в Нью-Йорке растут менее чем на 1%.