Годовая прибыль Exxon Mobil составила $36 млрд

Чистая прибыль Exxon Mobil по итогам четвертого квартала составила $7,6 млрд, годом ранее она была $12,7 млрд. Выручка за этот период составила $84,3 млрд против $95,4 млрд годом ранее. Доход в расчете на обыкновенную акцию сократился с $3,09 до $1,91. Снизилась прибыль отдельных подразделений Exxon Mobil: прибыль нефтегазового сегмента упала на 49%, до $4,1 млрд, сегмента энергоносителей — на 21%, до $3,2 млрд, химической продукции — на 24%, до $189 млн.
Годовая прибыль превысила $36 млрд, в то время как по итогам 2023 года она составила $55,7 млрд. Выручка по итогам года превысила $344 млрд, годом ранее она была $413 млрд. Доход на одну акцию сократился с $13,26 до $8,89. В 2023 году компания добывала 3,73 млн баррелей в нефтяном эквиваленте в день, что практически не изменилось по сравнению с 2022 годом. В своей отчетности Exxon Mobil также объявила о повышении дивидендов на 4%, до $0,95 на одну акцию. Акции компании в Нью-Йорке растут менее чем на 1%.
Алена Миклашевская