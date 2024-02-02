Глава МВФ: ФРС США лучше припоздать со снижением ставки, чем сделать это слишком рано

Она при этом добавила, что американский финрегулятор не должен медлить со снижением базовой процентной ставки, когда данные говорят о том, что для этого пришло время. «Центральные банки должны ориентироваться на данные, а не на завышенные ожидания рынков, — подчеркнула Георгиева. — На данном этапе цикла существует риск преждевременного ослабления». По словам руководителя фонда, снижение ставки в США, скорее всего, «вопрос нескольких месяцев». Слишком ранние шаги в вопросе снижения ставки, продолжила она, могут свести на нет успехи в борьбе с инфляцией, а также ожидания относительно будущего ценового давления, что может повлиять на доверие потребителей и инвесторов.