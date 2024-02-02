ФАС возбудила 28 дел из-за цен на АЗС

«Топливный рынок является социально значимым. Службой организован мониторинг цен на АЗС. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену. В последнее время было возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах», — сказал господин Шаскольский в ходе конференции «Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках РФ» (цитата по трансляции в YouTube). По словам главы ФАС, правительственные меры сдерживают цены на нефтепродукты как в розничном, так и в оптовом сегменте.
В сентябре 2023 года Минсельхоз сообщал, что российские регионы столкнулись с угрозой дефицита топлива. Это произошло на фоне роста цен и остановки на плановый ремонт нескольких НПЗ. 21 сентября правительство временно ограничило экспорт дизтоплива и бензина. 6 октября некоторые ограничения были сняты. В ноябре вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и поручил Минэнерго и ФАС следить за ценами на топливо в отдельных регионах.
В январе у ЛУКОЙЛа вышла из строя установка каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ, которая позволяет выпускать высокооктановый бензин. Причиной ее остановки стала поломка иностранного оборудования, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за санкций. Из-за этого нефтекомпания остановила продажу бензина АИ-95 на бирже. В связи с аварией господин Новак созвал совещание, на котором чиновники призывали нефтекомпании не повышать стоимость топлива на заправках.
Эрдни Кагалтынов