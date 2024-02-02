ФАС возбудила 28 дел из-за цен на АЗС

«Топливный рынок является социально значимым. Службой организован мониторинг цен на АЗС. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену. В последнее время было возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах», — сказал господин Шаскольский в ходе конференции «Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках РФ» (цитата по трансляции в YouTube). По словам главы ФАС, правительственные меры сдерживают цены на нефтепродукты как в розничном, так и в оптовом сегменте.