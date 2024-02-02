Доля дружественных стран во внешней торговле РФ в 2023 году составила 75%

Замминистра также сообщил, что в январе — ноябре 2023 года зафиксировано увеличение товарооборота со странами АСЕАН. «Данные показатели уже превысили цифры за весь 2022 год, — подчеркнул Ильичев. — С отдельными странами АСЕАН отмечен рекордный рост товарооборота. В январе — ноябре 2023 года торговля с Мьянмой увеличилась на 167%, с Сингапуром — на 112%. Положительную динамику в торговле отмечаем и с такими странами, как Лаос — увеличение на 17%, Камбоджа — на 15%, Вьетнам — на 8%».