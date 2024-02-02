«Цифра брокер» озвучил алгоритм обмена акций Polymetal

Акционеры, ценные бумаги которых хранятся через НКО АО НРД и которые отвечают установленным эмитентом критериям, могут обратиться в «Цифра брокер» с целью обмена акций на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX), в соотношении одна к одной.