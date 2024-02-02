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«Цифра брокер» озвучил алгоритм обмена акций Polymetal

«Цифра брокер» в качестве уполномоченного брокера по обмену акций Polymetal International plc озвучил алгоритм действий для владельцев акций горнорудной компании, желающих принять участие в обмене.
Источник: Freepik

Акционеры, ценные бумаги которых хранятся через НКО АО НРД и которые отвечают установленным эмитентом критериям, могут обратиться в «Цифра брокер» с целью обмена акций на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX), в соотношении одна к одной.

Предложение по обмену распространяется только на акционеров, которые не являются лицами, связанными с иностранными государствами, признанными «недружественными» согласно российскому законодательству, и (или) на них не распространяются санкции.

Подробная информация о предложении по обмену акций и действиям, которые необходимо предпринять для обмена акций Polymetal, опубликована на сайте «Цифра брокер» и на сайте эмитента.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».