«Цифра брокер» озвучил алгоритм обмена акций Polymetal

Акционеры, ценные бумаги которых хранятся через НКО АО НРД и которые отвечают установленным эмитентом критериям, могут обратиться в «Цифра брокер» с целью обмена акций на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX), в соотношении одна к одной.
Предложение по обмену распространяется только на акционеров, которые не являются лицами, связанными с иностранными государствами, признанными «недружественными» согласно российскому законодательству, и (или) на них не распространяются санкции.
Подробная информация о предложении по обмену акций и действиям, которые необходимо предпринять для обмена акций Polymetal, опубликована на сайте «Цифра брокер» и на сайте эмитента.
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