Австрийская OMV назвала экспроприацией продажу ее российского актива

OMV весной 2022 года объявила, что отказывается от новых инвестиций в России и собирается пересмотреть долю в Южно-Русском нефтегазовом месторождении. Летом прошлого года глава компании Альфред Штерн заявил, что OMV не будет отказываться от российского газа и продолжит закупать его зимой (у «Газпрома» и OMV с 2018 года действует долгосрочный контракт, рассчитанный до 2040 года). Компания до этого согласилась платить за поставки газа в рублях.