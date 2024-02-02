Акции «Северстали» на Мосбирже росли более чем на 2%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Акции «Северстали» в начале основной сессии торгов на Московской бирже росли более чем на 2% на фоне рекомендации по дивидендам и публикации отчетности по МСФО за 2023 год, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10:00 мск, акции «Северстали» торговались на уровне 1 710 рублей за бумагу (+2,27%). К 10:22 мск акции компании замедлили рост и находились на уровне 1 679,8 рубля за бумагу (+0,47%).
Ранее «Северсталь» сообщила, что чистая прибыль «Северстали» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года выросла по сравнению с предыдущим годом на 79%, до 193,87 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 22% и составил 262,23 млрд рублей. Также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию.
«Северсталь» — вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании — Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК), производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.