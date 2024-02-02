Акции «Северстали» на Мосбирже росли более чем на 2%

Ранее «Северсталь» сообщила, что чистая прибыль «Северстали» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года выросла по сравнению с предыдущим годом на 79%, до 193,87 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 22% и составил 262,23 млрд рублей. Также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию.