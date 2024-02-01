В РФ физлица в 2023 году приобрели около 95 тонн инвестиционного золота

«Под 100 тонн [инвестиционного золота купили физлица в 2022 году]. По 23-му году у нас окончательной цифры нет, но мы заметили, что год состоит из трех четвертей и одной четверти. И что покупка золота физическими лицами планомерно сокращалась в течение всего года, а потом резко выросла в четвертом квартале, и в итоге у нас по году цифра в районе 95 тонн, но она в значительной степени в четвертом квартале получилась. И это совпадение с введением пошлины с 1 октября нас озадачило», — сказал он.