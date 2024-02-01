Тариф на прокачку российской нефти через Белоруссию вырос на 10,2%

Согласно постановлению, ставки для транспортировки нефти из России в Венгрию, Словакию и Чехию (по участку Унеча (Высокое) — Броды, от границы с РФ в направлении Украины) увеличены на 10,2%. Новая цена транзита нефти из РФ составила 215,78 российского рубля за тонну. Тариф для транзита казахстанской нефти до Польши и далее в Германию (по трубопроводу Унеча (Высокое) — Адамова Застава, от границы с РФ до границы с Польшей) увеличен на 38%, до 629,26 российского рубля. Тариф на прокачку нефти для внутреннего рынка Белоруссии (на заводы «Нафтан» и Мозырский НПЗ) проиндексированы также на 10,2%.