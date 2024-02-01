Суд удовлетворил иск банка «Синара» к Eurоclear

В сентябре 2023 года банк «Синара» и входящий в группу «Синара» Газэнергобанк подали иски к бельгийскому Euroclear Bank и российскому НРД. Оба исковых заявления были зарегистрированы 11 сентября 2023 года. Сумма исковых требований по заявлению банка «Синара» была неизвестна, по иску Газэнергобанка она составляла 918,6 млн рублей.