Суд удовлетворил иск банка «Синара» к Eurоclear

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление банка «Синара» к Euroclear Bank SA/NV о взыскании $10,9 млн, следует из картотеки дел. Ответчиком по делу также выступал Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи). Подробности дела пока не раскрываются.
В сентябре 2023 года банк «Синара» и входящий в группу «Синара» Газэнергобанк подали иски к бельгийскому Euroclear Bank и российскому НРД. Оба исковых заявления были зарегистрированы 11 сентября 2023 года. Сумма исковых требований по заявлению банка «Синара» была неизвестна, по иску Газэнергобанка она составляла 918,6 млн рублей.
Ранее Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск МТС-банка к Euroclear на сумму в $35,571 млн. Также Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск банка «Санкт-Петербург» к Euroclear Bank о взыскании $107,1 млн и 489 тысяч евро.
Российские компании и граждане начали подавать иски к иностранным депозитариям в 2023 году. Инвесторы заявляют требования о возмещении стоимости заблокированных активов и о взыскании начисленных, но не полученных сумм — погашений по облигациям, дивидендов, купонных выплат и так далее.
НРД попал под санкции Евросоюза 3 июня 2022 года. Междепозитарный мост между российской инфраструктурой и европейской был разрушен еще раньше. В результате, по данным ЦБ, замороженными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream оказались активы россиян на 5,7 трлн рублей.