Российские резервы продолжают расти на фоне санкций

На 19 января резервы оценивались в 586,7 млрд долларов. Таким образом, за неделю они увеличились на 0,2%. В целом за 2023 год резервы России выросли на 2,9% и на 1 января 2024 года составили $598,592 млрд. Исторический максимум в $643,2 млрд был зафиксирован 18 февраля 2022 года.