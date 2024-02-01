Reuters: российские нефтяные танкеры в Красном море подвергаются меньшим рискам

Количество российских кораблей, проходящих через Суэцкий канал, немного снизилось по сравнению с декабрем, однако оно все еще примерно на 20 процентов выше, чем в среднем в 2023 году. При этом в целом судоходство в регионе столкнулось с масштабными сбоями на фоне атак йеменских хуситов. В частности, поставки дизельного топлива и авиакеросина из Азии и Ближнего Востока в Европу практически прекратились.