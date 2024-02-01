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Председатель ФРС не считает, что США уже добились «мягкой посадки» для экономики страны

Джером Пауэлл при этом отметил, что инфляция все еще значительно выше целевого показателя.
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Американским властям не удалось пока еще добиться для экономики страны так называемой мягкой посадки, которая предполагает стабилизацию при снижении уровня инфляции, отсутствии значительного роста безработицы и рецессии. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).

Его спросили, удалось ли ФРС добиться «мягкой посадки». «Не сказал бы, что мы этого достигли», — отметил Пауэлл.

«Думаю, что нам еще есть куда двигаться. Инфляция все еще значительно выше целевого показателя [2%]. Конечно, я рад, и мы довольны прогрессом, но мы не объявляем о победе в данный момент. Мы считаем, что нам еще есть куда стремиться», — добавил он.

Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам прошлого года на 3,4%. Американские аналитики полагали, что данный показатель составит около 3,1%. По мнению газеты The Washington Post, инфляция в США «снижается постепенно, но не ровно». В 2022 году этот показатель составлял 6,5%. Спустя полтора года после того, как цены взлетели до максимальных отметок за последние четыре десятилетия в США (в июне 2022 года инфляция составляла 9,1%), инфляция на все виды товаров и услуг значительно снизилась. При этом реальные цены на многие продукты, арендную плату и т. п. по-прежнему выше, чем несколько лет назад.