Председатель ФРС не считает, что США уже добились «мягкой посадки» для экономики страны

Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам прошлого года на 3,4%. Американские аналитики полагали, что данный показатель составит около 3,1%. По мнению газеты The Washington Post, инфляция в США «снижается постепенно, но не ровно». В 2022 году этот показатель составлял 6,5%. Спустя полтора года после того, как цены взлетели до максимальных отметок за последние четыре десятилетия в США (в июне 2022 года инфляция составляла 9,1%), инфляция на все виды товаров и услуг значительно снизилась. При этом реальные цены на многие продукты, арендную плату и т. п. по-прежнему выше, чем несколько лет назад.