Официальный курс доллара превысил 90 рублей

До этого экономист Константин Церазов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что может привести к обвалу рубля. По его словам, национальная валюта может ослабнуть до 105−110 за доллар, если не будет продлен срок действия указа об обязательной продаже экспортерами части валютной выручки.