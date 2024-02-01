Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валюты

Российский рынок
(котировки актуальны на 13:30 по МСК)
В четверг ключевые российские индексы демонстрируют рост. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,5%, а РТС — 0,09%. Более слабая динамика индекса РТС связана со снижением рубля.
Индекс Мосбиржи превысил отметку 3200 пунктов, продолжает рост в рамках восходящего тренда, сформированного в конце прошлого года. Рост котировок идет на фоне ослабления рубля, а также подъема на нефтяном рынке.
В свою очередь, уверенный рост на данный момент по-прежнему будет сдерживаться жесткой монетарной политикой ЦБ РФ. По нашей оценке, в текущем году индекс Мосбиржи имеет потенциал роста 30%. Из них 20% — рост стоимости акций и 10% — дивидендная доходность.
Индекс гособлигаций RGBI в четверг теряет 0,06%. На долговом рынке усиливается консолидация, волатильность торгов невысокая на фоне ожидания начала цикла снижения ставки в текущем году.
Отметим, что глава ЦБ вновь дала сигнал по монетарной политике. Банк России видит пространство для снижения ставки в 2024 году, но вероятнее всего во втором полугодии.
Динамику лучше рынка сегодня демонтирует нефтегазовый сектор. Индекс MOEXOG прибавляет 0,97%. Хуже рынка торгуется транспортный сектор. Индекс MOEXTN теряет 0,2%.
Важной новостью сегодня стало подтверждение Северсталью публикации решений Совета директоров, а также раскрытие операционных и финансовых результатов за 2023 год и объявления инвестиционной программы на 2024 год. Не исключена рекомендация по выплате дивидендов.
Глобальные рынки
Американские рынки в среду снизились. В частности, индекс S&P 500 потерял 1,61%.
Снижение обусловлено итогами заседания ФРС США. Регулятор оставил ставку без изменения на уровне 5,25−5,5%. Также дал сигнал к тому, что может начать цикл снижения ставки не в марте, а в мае, таким образом, сдвинув ожидания рынка. На этом фоне рынки акций резко снизились.
При этом доходности по американским облигациям значительно не отрасли после итогов заседания и решения по ставке. Доходность эталонной государственной десятилетней облигации остается ниже 4%.
Уже завтра выйдут данные с рынка труда США, которые могут оказать существенное влияние на ход торгов. Ожидается, что уровень безработицы в январе составит 3,8%.
Нефть
Нефть Brent сегодня торгуется выше уровня $81 за баррель.
Вчера Минэнерго США опубликовал статистику по запасам нефти. Они выросли на 1,234 млн баррелей, в то время как ожидалось снижение на 0,217 млн баррелей. На этом фоне котировки снизились. Кроме того, на снижение котировок повлиял комментарий ФРС о начале цикла снижения процентной ставки.
Геополитика на Ближнем Востоке также продолжает удерживать нефтяные котировки от снижения.
Рубль
Российская валюта торгуется в районе 90,2 по отношению к доллару США.
Снижение рубля связано со слабой динамикой на нефтяном рынке, восстановлением импорта после сезонного снижения в январе и завершением налогового периода.
Также некоторое давление на рубль оказал комментарий ЦБ, который уже в этом году может начать снижать ключевую процентную ставку.
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