Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валюты

Вчера Минэнерго США опубликовал статистику по запасам нефти. Они выросли на 1,234 млн баррелей, в то время как ожидалось снижение на 0,217 млн баррелей. На этом фоне котировки снизились. Кроме того, на снижение котировок повлиял комментарий ФРС о начале цикла снижения процентной ставки.