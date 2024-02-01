Новак заявил о готовности стран ОПЕК+ принять новые меры на рынке нефти

«Договорились, что внимательно продолжим мониторить исполнение странами взятых на себя обязательств в рамках ОПЕК+. Также была рассмотрена ситуация на рынке, договорились внимательно за ней следить. Сегодня ситуация стабильная, будем продолжать мониторить, при необходимости принимать дополнительные решения, которые должны стабилизировать рынок в случае такой необходимости», — сказал он в прямом эфире телеканала «Россия 24».
Также по словам вице-премьера, министры ОПЕК+ подтвердили приверженность договоренностям по исполнению квот и добровольному сокращению добычи нефти.
Новак также отметил, что ситуация в Красном море повлияла на изменение логистических цепочек на рынке нефти.
«Безусловно, на сегодняшний день большое влияние на ситуацию на рынке оказывает то, что происходит на Ближнем Востоке, эта напряженность, во-первых. Во-вторых — ситуация в Красном море. Ведь сегодня торговые отношения и транспортно-логистические цепочки значительно изменились, что влияет, в том числе, и на стоимость фрахта, на недостаток танкеров. Это тоже может влиять на рынок», — отметил вице-премьер.
Он отметил, что нужно постоянно следить за текущей обстановкой, чтобы вовремя реагировать на изменения и сбалансировать ситуацию на рынке.
«Поэтому здесь важно очень, чтобы был постоянный мониторинг текущей ситуации, с тем чтобы в любой момент можно было принимать совместные решения по корректировке наших совместных действий, направленных на балансировку рынка», — добавил Новак.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.
В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.
Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.
Ситуация в Красном море стала проблемной для мировой экономики, так как атаки хуситов затруднили движения кораблей по важнейшей торговой артерии. Многие компании приостановили свои перевозки по Красному морю.