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На россиянина приходится в 4,5 раза меньше госдолга, чем на жителя США

В России на человека приходится менее 2 млн рублей, а в Штатах — почти 9 млн.
Источник: Freepik

На каждого россиянина приходится менее 2 млн рублей государственного долга, в то время как в США на каждого жителя — 8,96 млн рублей. Такими подсчетами с aif.ru поделилась экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Зацаринная.

Ранее в США встревожились из-за размера государственного долга, который по итогам 2023 года вырос на 4 трлн рублей и составил 34 трлн долларов. Это постепенно подталкивает Штаты к обрыву, рассказал генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон телеканалу FoxNews.

Конгрессмен Джон Джеймс добавил, что сейчас на каждого американца приходится около 100 тыс. долларов госдолга, что эквивалентно 8,96 млн рублей по нынешнему курсу. В России ситуация более оптимистичная, добавила Зацаринная.

«Если учесть тот факт, что, по оценке Банка России, внешний долг РФ по состоянию на 1 января 2024 года составил 326,6 млрд долларов, а численность населения России, по оценке Росстата, на аналогичную дату составляла 146 203 613 человек, несложно посчитать, что в перерасчете на одного нашего гражданина приходится около 22 тыс. долларов госдолга. При курсе валюты на сегодня эта сумма составит порядка 1,97 млн рублей», — рассказала экономист.

Собеседница aif.ru добавила, что за год эти показатели в РФ серьезно улучшились — госдолг уменьшился на 57 млрд долларов.

«Для сравнения, на одного россиянина на 1 января 2023 года приходилось порядка 82,5 тыс. долларов госдолга. По курсу на ту же дату это составляло 5,8 млн рублей», — подсчитала доцент.