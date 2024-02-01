На россиянина приходится в 4,5 раза меньше госдолга, чем на жителя США

«Если учесть тот факт, что, по оценке Банка России, внешний долг РФ по состоянию на 1 января 2024 года составил 326,6 млрд долларов, а численность населения России, по оценке Росстата, на аналогичную дату составляла 146 203 613 человек, несложно посчитать, что в перерасчете на одного нашего гражданина приходится около 22 тыс. долларов госдолга. При курсе валюты на сегодня эта сумма составит порядка 1,97 млн рублей», — рассказала экономист.