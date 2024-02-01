На россиянина приходится в 4,5 раза меньше госдолга, чем на жителя США

На каждого россиянина приходится менее 2 млн рублей государственного долга, в то время как в США на каждого жителя — 8,96 млн рублей. Такими подсчетами с aif.ru поделилась экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Зацаринная.
Ранее в США встревожились из-за размера государственного долга, который по итогам 2023 года вырос на 4 трлн рублей и составил 34 трлн долларов. Это постепенно подталкивает Штаты к обрыву, рассказал генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон телеканалу FoxNews.
«Если учесть тот факт, что, по оценке Банка России, внешний долг РФ по состоянию на 1 января 2024 года составил 326,6 млрд долларов, а численность населения России, по оценке Росстата, на аналогичную дату составляла 146 203 613 человек, несложно посчитать, что в перерасчете на одного нашего гражданина приходится около 22 тыс. долларов госдолга. При курсе валюты на сегодня эта сумма составит порядка 1,97 млн рублей», — рассказала экономист.
Собеседница aif.ru добавила, что за год эти показатели в РФ серьезно улучшились — госдолг уменьшился на 57 млрд долларов.
«Для сравнения, на одного россиянина на 1 января 2023 года приходилось порядка 82,5 тыс. долларов госдолга. По курсу на ту же дату это составляло 5,8 млн рублей», — подсчитала доцент.