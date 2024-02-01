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Мониторинг ОПЕК+ рассмотрел данные по добыче нефти за ноябрь — декабрь 2023 года

Следующая встреча комитета пройдет 3 апреля.
Источник: Reuters

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе онлайн-заседания оценил данные по добыче нефти альянсом в ноябре — декабре 2023 года и отметил высокий уровень исполнения сделки. Следующая встреча комитета пройдет 3 апреля, говорится в заявлении, размещенном на сайте ОПЕК.

Источник ТАСС также отметил, что никакие решения по изменению плана по добыче нефти странами ОПЕК+ не рассматривались.

В заявлении также подчеркивается, что мониторинговый комитет ОПЕК+ продолжит следить за уровнем исполнения параметров сделки, согласованных на встрече 4 июня 2023 года, а также за добровольным сокращениями производства, которых придерживаются ряд стран ОПЕК+.

«Комитет продолжит внимательно оценивать рыночные условия. Основываясь на крепкой сплоченности стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК, комитет отметил готовность стран, участвующих в соглашении, реагировать на развитие рынки и принимать дополнительные меры в любое время», — отмечает ОПЕК.