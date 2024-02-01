Мониторинг ОПЕК+ рассмотрел данные по добыче нефти за ноябрь — декабрь 2023 года

В заявлении также подчеркивается, что мониторинговый комитет ОПЕК+ продолжит следить за уровнем исполнения параметров сделки, согласованных на встрече 4 июня 2023 года, а также за добровольным сокращениями производства, которых придерживаются ряд стран ОПЕК+.