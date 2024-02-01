Импорт российской нефти в Индию упал до годового минимума

«Уменьшение скидок на российскую нефть, недавние санкции США в отношении судовладельцев, а также кризис в Красном море сделали российскую нефть менее привлекательной для индийских нефтеперерабатывающих заводов в последние месяцы», — сказала агентству в аналитической компании Vortexa.
Там добавили, что в ближайшие месяцы сокращение объема поставок топлива из России может продолжиться. Чтобы компенсировать сокращение поставок, Индия увеличила закупки иракской нефти, пишет Reuters.
В декабре США объявили о введении санкций в отношении судов, которые перевозят российскую нефть по цене выше установленного потолка в $60 за баррель. Из-за этого, как пишет Reuters, несколько танкеров, которые перевозили нефть марки Sokol, перенесли транспортировку нефти в Индию.
Ранее «Ъ» узнал, что часть танкеров с нефтью Sokol начали движение к берегам Индии. Поставки будут совершены в адрес НПЗ в Вадинаре и Вишакхапатнаме, принадлежащих акционерам проекта «Сахалина-1» — «Роснефти» и ONGC.
Петр Бузлаев