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Импорт российской нефти в Индию упал до годового минимума

Импорт российской нефти в Индию сокращается второй месяц подряд, передает Reuters. По данным сервиса LSEG, в январе этот показатель составил 1,3 млн баррелей в сутки, что на 4,2% меньше по сравнению с декабрем. Этого годовой минимум.

«Уменьшение скидок на российскую нефть, недавние санкции США в отношении судовладельцев, а также кризис в Красном море сделали российскую нефть менее привлекательной для индийских нефтеперерабатывающих заводов в последние месяцы», — сказала агентству в аналитической компании Vortexa.

Там добавили, что в ближайшие месяцы сокращение объема поставок топлива из России может продолжиться. Чтобы компенсировать сокращение поставок, Индия увеличила закупки иракской нефти, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что в 2023 году Индия стала крупнейшим покупателем нефти из России, транспортируемой по морю, которую Москва продавала со скидкой.

В декабре США объявили о введении санкций в отношении судов, которые перевозят российскую нефть по цене выше установленного потолка в $60 за баррель. Из-за этого, как пишет Reuters, несколько танкеров, которые перевозили нефть марки Sokol, перенесли транспортировку нефти в Индию.

Ранее «Ъ» узнал, что часть танкеров с нефтью Sokol начали движение к берегам Индии. Поставки будут совершены в адрес НПЗ в Вадинаре и Вишакхапатнаме, принадлежащих акционерам проекта «Сахалина-1» — «Роснефти» и ONGC.

Петр Бузлаев