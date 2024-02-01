Импорт российской нефти в Индию упал до годового минимума

Импорт российской нефти в Индию сокращается второй месяц подряд, передает Reuters. По данным сервиса LSEG, в январе этот показатель составил 1,3 млн баррелей в сутки, что на 4,2% меньше по сравнению с декабрем. Этого годовой минимум.