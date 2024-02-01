Сакраменто
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илон Маск признан самым переоцененным гендиректором в США

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск признан самым переоцененным генеральным директором в США. По итогам опроса, проведенного журналом Fortune среди тысяч топ-менеджеров американских компаний и аналитиков, Маск набрал 399 голосов. Гендиректора Disney Боба Айгера, который в рейтинге на втором месте, Илон Маск опередил на 97 голосов. Маск признается самым переоцененным главой компании в США второй год подряд.

Среди причин, по которым представители бизнеса критикуют Маска, — неумелое управление Twitter, приведшее к массовому уходу рекламодателей из соцсети; попытки колонизировать Марс, которые откладывались уже несколько раз и которые топ-менеджеры других компаний считают больше навязчивой идеей, чем реальными планами; и такие же заявления о беспилотных автомобилях Tesla, которые должны появиться уже к 2026 году, если верить Маску, в то время как эксперты говорят, что эти автомобили станут обыденностью в лучшем случае через несколько десятилетий.

Самым недооцененным гендиректором уже в восьмой раз подряд респондентами Fortune признается глава Microsoft Сатья Наделла. За прошедший год он может записать себе в актив инвестиции в OpenAI, урегулирование хаоса в той же OpenAI после увольнения Сэма Альтмана и закрытие сделки по покупке Activision Blizzard, несмотря на изначальное противодействие со стороны европейских и американских регуляторов.

Кирилл Сарханянц