Илон Маск признан самым переоцененным гендиректором в США

Среди причин, по которым представители бизнеса критикуют Маска, — неумелое управление Twitter, приведшее к массовому уходу рекламодателей из соцсети; попытки колонизировать Марс, которые откладывались уже несколько раз и которые топ-менеджеры других компаний считают больше навязчивой идеей, чем реальными планами; и такие же заявления о беспилотных автомобилях Tesla, которые должны появиться уже к 2026 году, если верить Маску, в то время как эксперты говорят, что эти автомобили станут обыденностью в лучшем случае через несколько десятилетий.