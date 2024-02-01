FT: Нигерия девальвировала нацвалюту для привлечения иностранных инвесторов

По словам представителя компании FIM Partners Чарли Робертсона, новая методология может помочь Нигерии привлечь больше инвестиций, поскольку она, по сути, устраняет множественные обменные курсы, которые не устраивают инвесторов. «Это может занять месяцы, но теперь, когда [национальная] валюта официально подешевела, в Нигерии может обращаться больше долларов», — полагает Робертсон.