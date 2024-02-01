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ФАС выдала предупреждение Тинькофф-банку из-за ролика о брокерских услугах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Тинькофф-банку из-за ролика «Тинькофф Инвестиций», который, по мнению регулятора, содержит некорректное сравнение, сообщила пресс-служба ФАС.
Источник: РИА "Новости"

В пресс-релизе говорится, что ранее в службу поступило обращение Банка России о нарушении антимонопольного законодательства в ролике на YouTube-канале «Тинькофф». Сообщается, что в видео прозвучала следующая фраза: «А лучшее в нашем времени — это “Тинькофф Инвестиции”». При этом в ролике не указаны объективные критерии сравнения, отмечает ФАС.

Служба подчеркнула, что подобные действия Тинькофф-банка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

Выданное ФАС предупреждение обязывает кредитную организацию в течение десяти дней указать в ролике все необходимые данные, подтверждающие информацию на видео, либо удалить спорные материалы и сообщить об этом на своем сайте.

Эрдни Кагалтынов.