ФАС выдала предупреждение Тинькофф-банку из-за ролика о брокерских услугах

В пресс-релизе говорится, что ранее в службу поступило обращение Банка России о нарушении антимонопольного законодательства в ролике на YouTube-канале «Тинькофф». Сообщается, что в видео прозвучала следующая фраза: «А лучшее в нашем времени — это “Тинькофф Инвестиции”». При этом в ролике не указаны объективные критерии сравнения, отмечает ФАС.