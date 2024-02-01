ЦБ выдал лицензии страховщику жизни «Тинькофф»

Банк России выдал созданному в конце 2023 году страховщику жизни группы «Тинькофф» — «Тинькофф страхование будущего» — лицензии на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования, следует из данных регулятора.
Компания «Тинькофф страхование будущего» была создана в ноябре 2023 года. Универсальному страховщику «Тинькофф страхование» принадлежит 99% этого страховщика жизни группы. «ТКС» («дочка» TCS Group) владеет оставшимся 1%. Уставный капитал нового страховщика жизни составляет 450 млн рублей, а ее гендиректором является Иван Мироненко, который также возглавляет «Тинькофф страхование».
Frank Media направили запрос группе «Тинькофф».
TCS Group — холдинг, специализирующийся на розничных финансовых услугах. В его состав входят «Тинькофф банк», виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал», брокер «Тинькофф Инвестиции». В апреле 2022 года основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков продал принадлежащие его семейному трасту 35% в TCS Group холдингу «Интеррос» Владимира Потанина.