ЦБ выдал лицензии страховщику жизни «Тинькофф»

Компания «Тинькофф страхование будущего» была создана в ноябре 2023 года. Универсальному страховщику «Тинькофф страхование» принадлежит 99% этого страховщика жизни группы. «ТКС» («дочка» TCS Group) владеет оставшимся 1%. Уставный капитал нового страховщика жизни составляет 450 млн рублей, а ее гендиректором является Иван Мироненко, который также возглавляет «Тинькофф страхование».