Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $7,95 млрд

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов заработал $2,14 млрд, его состояние составило $23 млрд. Стоимость его денежных вложений основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок, налогов и показателей рынка. Состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $1,35 млрд, до $25,3 млрд (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок и показателей рынка). В то же время основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $838 млн, его состояние составляет $25,5 млрд.