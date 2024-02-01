Без резких движений: как могут измениться валютные курсы до конца зимы

На открытии первых торгов февраля доллар и евро на Мосбирже дешевели до 89,95 и 97,33 рубля соответственно, а юань, напротив, дорожал до 12,51 рубля. По мнению экспертов, в ближайший месяц динамика всех трёх показателей будет зависеть от действий Центрального банка России и объёмов продаж валютной выручки экспортёрами. Помимо этого, инвесторы будут внимательно следить за движением нефтяных цен. Что может произойти с рублём до конца зимы — в материале RT.