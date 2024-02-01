Бензин АИ-92 за торговый день подешевел на бирже почти на 7%

Стоимость летнего дизельного топлива поднялась на 0,26%, до 53 732 ₽ за тонну. При этом цена на зимнее дизельное топливо опустилась на 2,54%, до 54 458 ₽ за тонну, межсезонного — на 0,54%, до 53 494 ₽
Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 0,03%, до 78 912 ₽ за тонну, сжиженных углеводородных газов — на 5,16%, до 18 745 ₽ за тонну. Стоимость топочного мазута увеличилась на 3,07%, до 21 734 ₽ за тонну.
Цены оптовых партий бензина на СПбМТСБ уверенно снижались с середины ноября 2023 года. Резкий рост биржевых цен возобновился в середине января 2024-го, после того как стало известно о серьезной аварии на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа. К концу января биржевые цены увеличились на 24−26% по сравнению с началом года.
Милена Костерева.