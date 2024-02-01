Бензин АИ-92 за торговый день подешевел на бирже почти на 7%

Цены оптовых партий бензина на СПбМТСБ уверенно снижались с середины ноября 2023 года. Резкий рост биржевых цен возобновился в середине января 2024-го, после того как стало известно о серьезной аварии на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа. К концу января биржевые цены увеличились на 24−26% по сравнению с началом года.