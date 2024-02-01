Банк БРИКС осуществил крупнейший выпуск пятилетних бондов в юанях на $845 млн

Это крупнейший по объемам за все время работы банка выпуск пятилетних бондов, номинированных в юанях. Чистая выручка от продажи облигаций будет использована в качестве общих корпоративных ресурсов банка для финансирования различных проектов в странах-членах. До 100% выручки от их продажи может быть направлено за рубеж в юанях или конвертировано в другие валюты.