В России появились три новых аэропорта-миллионника

Рост трафика в Иркутске Пантелеев объясняет интересом как российских, так и зарубежных туристов, прежде всего из Китая. «В пандемию трафик аэропорта сильно пострадал, а вот восстановление шло несколько медленнее, чем у соседей. Сейчас можно сказать, что от реализации отложенного спроса аэропорт перешел к генерации нового трафика», — сообщил эксперт. Что касается Казани — это и туристический, и одновременно промышленный город, а в условиях СВО и санкций деловая активность местных предприятий кратно возросла, добавляет эксперт. Оренбург и Саратов, по словам Пантелеева, вышли в миллионники ожидаемо. «Оба города продолжат наращивать перевозки. Саратову “угрожает” только проект строительства аэропорта в Балаково, но на ближайшие годы вероятность реализации этого проекта очень мала», — отмечает эксперт.